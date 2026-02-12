Heraskevich squalificato dai Giochi per il suo casco-tributo

L’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych non parteciperà ai Giochi di Milano Cortina 2026. La decisione arriva dopo che l’atleta ha rifiutato di indossare un casco che mostra i volti di persone morte nel conflitto con la Russia. La squalifica è definitiva e ha suscitato molte polemiche.

AGI - L'atleta ucraino dello skeleton Vladyslav Heraskevych è stato escluso dai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 per non aver accettato il divieto dell'uso del casco che mostra i volti di oltre venti atleti e allenatori morti nel corso del conflitto con la Russia. Vladyslav Heraskevych, portabandiera dell' Ucraina e atleta dello skeleton, è escluso dai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 e, quindi, non gareggerà. Il motivo è legato al voler indossare il casco-tributo nonostante il divieto imposto dal Comitato Olimpico Internazionale. La presidente del CIO, Kirsty Coventry ha incontrato questa mattina alle ore 8.

