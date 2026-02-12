L’Atalanta torna al lavoro verso la Lazio due rientri e due dubbi | ansia per De Ketelaere

L’Atalanta riprende gli allenamenti dopo due giorni di pausa. La squadra si prepara alla sfida contro la Lazio, con due rientri e due dubbi in vista della partita. L’attenzione principale resta su De Ketelaere, che preoccupa per un possibile problema. I nerazzurri vogliono tornare in campo con la giusta grinta, dopo aver scaricato la tensione delle ultime settimane.

Due giorni di pausa per scaricare la tensione, staccare e ripartire con la giusta carica verso un periodo in cui gli impegni saranno frenetici e pesantissimi. Dopo la vittoria di lunedì contro la Cremonese, che ha chiuso un altro mini-ciclo di gare iniziato con la sfida interna con l’Athletic Club, l’Atalanta ha potuto godere di quarantott’ore di riposo accordati da mister Raffaele Palladino. Premio per i risultati, ma non solo: è soprattutto una necessità fisiologica. Stamattina, giovedì 12 febbraio, il gruppo si ritroverà al centro Bortolotti per una seduta mattutina per iniziare a preparare il match in programma sabato 14 febbraio alle 18 all’Olimpico di Roma contro la Lazio, forte delle certezze consolidate nelle due partite precedenti contro Juventus e Cremonese, ma anche sul campo del Como, pure se non sono arrivati tre punti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Atalanta Lazio

Alla ripresa degli allenamenti, giovedì 12 febbraio, De Ketelaere e Scamacca si preparano a essere i protagonisti della prossima sfida contro la Lazio all’Olimpico.

L’Atalanta torna protagonista in Champions League con una vittoria importante contro il Chelsea.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

CATALDI al 10’ di recupero, il primo di TAYLOR: Lazio-Genoa 3-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Ultime notizie su Atalanta Lazio

Argomenti discussi: Gli highlights di Atalanta-Cremonese 2-1; Per la Coppa (Italia) e per l'Europa (League): l'Atalanta sfida la Juve sulla strada verso il ritorno a Roma; Atalanta, per l'attacco dubbi su CDK e Scamacca. Ma Palladino ha pronto il piano B; Lazar Samardzic torna protagonista con l'Atalanta e allontana il mercato: Mai pensato di andare via.

Atalanta-Cremonese 2-1: video, gol e highlightsL’Atalanta torna a vincere in campionato, battendo la Cremonese con due reti nei primi 25'. Prima Krstovic, al 13’, con una bella girata dopo un controllo in area. Quindi Zappacosta, che dopo una fint ... sport.sky.it

L'Atalanta domina, ma vince di misura: è 2-1 alla CremoneseNonostante l'atteggiamento accorto, il match parte subito male per la Cremonese. Krstovic impiega soli 13' a sbloccare il risultato: stop e torsione da attaccante puro, con l'ex Lecce che arpiona il c ... fantacalcio.it

Dopo quattro sconfitte casalinghe consecutive, l’ #Atalanta U23 torna a fare punti sul terreno amico del Comunale di Caravaggio pareggiando 2-2 contro il #Potenza. La cronaca su #zonamistamagazine x.com

Maurizio Lorenzi. Ran the Man · Colors. La cavalcata dall'eterno Zappacosta che torna al gol dopo 337 giorni di astinenza in serie A! Atalanta Bergamasca Calcio U.S. Cremonese Novastadio Telenova Milano #atalantacremonese #cremonese #atalanta #rasp - facebook.com facebook