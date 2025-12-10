L’Atalanta torna grande in Champions | Scamacca e De Ketelaere stendono 2-1 il Chelsea
L’Atalanta torna protagonista in Champions League con una vittoria importante contro il Chelsea. Dopo l’addio di Gian Piero Gasperini da Zingonia, la squadra dimostra di saper reagire e di essere ancora competitiva nel massimo palcoscenico europeo. Scamacca e De Ketelaere siglano i gol che regalano ai nerazzurri un successo fondamentale per il proseguimento della competizione.
Gian Piero Gasperini non è più a Zingonia ma l’Atalanta torna a fare la voce grossa nella competizione più importante d’Europa. L’undici di Raffaele Palladino regge bene l’impatto con il Chelsea di Enzo Maresca, va sotto su un’azione forse viziata da un fuorigioco ma nella ripresa ha la forza ed il coraggio di battersi ad armi pari con i Blues e prendersi tre punti davvero pesantissimi. Ad inizio ripresa è Scamacca a segnare la prima rete in Champions approfittando di una disattenzione della difesa londinese mentre a chiudere i conti ci pensa Charles De Ketelaere, con un’azione che premia una prestazione davvero importante per gli orobici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
L'Atalanta torna grande in Champions: Scamacca e De Ketelaere stendono 2-1 il Chelsea - La Dea va sotto nel primo tempo su un'azione un po' dubbia ma trova la forza di ribaltare i londinesi di Maresca con due reti nella ripresa.
