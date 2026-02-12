L' assurda polemica su Francesca Lollobrigida col figlio in braccio dopo la gara e altre follie

Dopo le polemiche sui social per un’immagine in cui Francesca Lollobrigida tiene in braccio il figlio dopo la gara, si torna a parlare di come lo sport continui a essere molto più di una gara per le donne. Un’immagine che ha scatenato reazioni contrastanti, tra chi la definisce normale e chi invece la critica, dimostrando ancora una volta quanto siano dure le regole e le aspettative per le atlete italiane.

Queste Olimpiadi invernali stanno regalando all’Italia medaglie e record. Ma stanno anche raccontando, ancora una volta, quanto per le donne lo sport non sia mai soltanto sport. Arianna Fontana ha conquistato la sua dodicesima medaglia olimpica, l’oro nella staffetta mista di short track, e questa sera tornerà in pista per la finale dei 500 metri femminili con l’obiettivo di raggiungere quota 13. Se ci riuscisse, eguaglierebbe il primato dell’italiano più medagliato di sempre, lo schermidore Edoardo Mangiarotti, record che resiste dal 1960. Francesca Lollobrigida - pronipote dell’indimenticabile Gina Lollobrigida - ha scritto la storia vincendo l’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, con tanto di record olimpico, nel giorno del suo compleanno.🔗 Leggi su Today.it

Francesca Lollobrigida torna a gareggiare a soli quattro mesi dal parto.

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

