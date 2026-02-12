Largo alla tradizione e al divertimento torna la 65esima edizione del Carnevale Civitellese
Domenica 15 febbraio, Civitella di Romagna si prepara a rivivere la festa più amata dell’anno. Torna il Carnevale Civitellese, alla sua 65esima edizione, con carri colorati, maschere e tanta allegria. La comunità aspetta con entusiasmo questa tradizione che richiama grandi e piccini per una giornata di divertimento e spensieratezza.
Domenica 15 febbraio, Civitella di Romagna torna a proporre uno dei suoi appuntamenti più amati: il tradizionale Carnevale Civitellese, quest'anno alla sua 65esima edizione. Dalla prima mattina, il borgo si animerà in concomitanza del mercato settimanale e come da tradizione sarà aperto il punto gastronomico con proposte culinarie della tradizione, tra cui piadina fritta, affettati, vin brulé e dolci. La kermesse vera e propria avrà avvio ufficialmente alle ore 15 con la sfilata dei gruppi mascherati, anche quest'anno frutto di un lavoro creativo durato mesi. E poi, a guidare l'intrattenimento musicale, ci sarà il dj set di dj Giovi.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su Carnevale Civitellese
Paupisi, tempo scaduto: al via il Carnevale Paupisano tra armonia, divertimento e tradizione
Paupisi dà il via al Carnevale 2026.
Carnevale d’Abruzzo: Francavilla al Mare si prepara alla 71ª edizione tra carri, musica e tradizione di Patanello.
Francavilla al Mare si prepara a festeggiare la sua 71ª edizione.
Ultime notizie su Carnevale Civitellese
Argomenti discussi: Mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra Economia; Carnevale di Marcellina; Aziende familiari, largo ai giovani: una su due avrà i figli al comando entro dieci anni; Fiera SS Faustino e Giovita.
Tradizione, spiritualità e ricerca sonora. Le nuove generazioni del jazz toscanoLargo ai giovani, soprattutto a quelli che fanno jazz. La pensano così il Musicus Concentus e il Jazz Club of Vicchio, che rilanciano il progetto Jazz Prime. Giunto alla sua sesta edizione, l’evento ... lanazione.it
IL CARNEVALE CIVITELLESE CONTINUA Domenica 15 febbraio sfilata di carri allegorici e tanto divertimento per tutti - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.