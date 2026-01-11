Ossa umane nel rudere dubbi sul ritrovamento | aperta un’inchiesta parallela per l’identificazione dei resti

Un'inchiesta parallela è stata avviata a Modena per l’identificazione di resti umani trovati in un rudere, separata da quella sulla scomparsa di Daniela Ruggi. Questo procedimento mira a chiarire l’origine dei resti e a escludere eventuali collegamenti con la donna scomparsa un anno e mezzo fa, consentendo agli investigatori di svolgere approfondimenti tecnici mirati e senza influenze esterne.

Modena, 11 gennaio 2025 – Un fascicolo a parte, slegato da quello aperto per la sparizione di Daniela Ruggi (in quel caso l’ipotesi è sequestro di persona) e volto a permettere agli inquirenti di indagare a 360 gradi sul misterioso rinvenimento e quindi di svolgere tutti quegli accertamenti tecnici utili a dare un nome a quei resti umani o, comunque, ad escludere che gli stessi appartengano alla 32enne di cui si sono perse le tracce da un anno e mezzo. Dunque un fascicolo ’parallelo’ aperto dalla procura di Modena dopo la ’comparsa’ e la repertazione, all’interno della casa torre a Vitriola di Montefiorino, di un teschio, un reggiseno e una ciocca di capelli o forse peli di natura non chiara al momento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ossa umane nel rudere, dubbi sul ritrovamento: aperta un’inchiesta parallela per l’identificazione dei resti Leggi anche: “Venite, ci sono delle ossa umane”: misterioso ritrovamento nel Bresciano Leggi anche: Strage di Crans Montana, aperta l’inchiesta. La procuratrice Béatrice Pilloud: “Priorità all’identificazione delle vittime” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ossa umane nel rudere, dubbi sul ritrovamento: aperta un’inchiesta parallela per l’identificazione dei resti. Ossa umane nel cortile. Arrivano da un cimitero? - Sarà la Procura di Ancona ad effettuare accertamenti su alcune ossa rinvenute dagli operai di una ditta al lavoro in un condominio del quartiere Saline a Senigallia. ilrestodelcarlino.it Kutna Hora Repubblica Ceca Chiesa Patrimonio UNESCO tutto è stato fatto con ossa umane che si trovano sotto la Chiesa probabilmente di morti per lebbra o qualcosa di simile Da vedere - facebook.com facebook Palazzolo, da uno scavo affiorano ossa umane: area sotto sequestro | Giornale di Brescia x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.