L' apertura di Mango in via Ruggero Settimo resta il nodo dei lavoratori ex Benetton | Penalizzati dal cambio d' insegna

I lavoratori ex Benetton di via Ruggero Settimo restano in agitazione. Mentre il negozio Mango si appresta ad aprire, loro lamentano di essere stati penalizzati dal cambio d’insegna e ancora attendono risposte chiare sulla loro situazione. La tensione tra dipendenti e gestione resta alta, con nessuna soluzione in vista.

I sindacati accendono i riflettori sui nove dipendenti rimasti senza impiego dopo la chiusura, tra cui due appartenenti alle categorie protette. La segretaria della Uiltucs Sicilia: "Chiesta all'azienda una priorità nelle assunzioni". Per il brand spagnolo la selezione avverrà tramite curriculum e colloqui individuali L'insegna è pronta ad accendersi, le vetrine sono quasi allestite e via Ruggero Settimo si prepara ad accogliere il nuovo store Mango. Ma dietro l'imminente apertura del marchio spagnolo nei locali che fino alla fine del 2024 ospitavano Benetton, si riapre anche il capitolo (tutt'altro che chiuso) dei lavoratori rimasti esclusi dal cambio di insegna.🔗 Leggi su Palermotoday.it

