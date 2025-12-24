Semina il panico in via Ruggero Settimo con un tirapugni-taser | 19enne arrestato dai falchi della polizia

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Semina il panico tra i passanti con un tirapugni-taser, ma viene prima bloccato e poi arrestato dai “falchi” della Squadra mobile. E' accaduto ieri sera, attorno alle 23, in una via Ruggero Settimo parecchio affollata malgrado l'ora tarda. L'uomo, un tunisino di 19 anni, deve adesso rispondere. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

