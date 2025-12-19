Menarini prorogata la CIGS per 29 lavoratori ma resta il nodo capannoni
Menarini ha annunciato la proroga della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) per 29 lavoratori, segnando un passo avanti nella trattativa. Tuttavia, il nodo dei capannoni rimane irrisolto, lasciando ancora aperta la questione. L'incontro tra l’azienda, sindacati e Regione Emilia-Romagna ha evidenziato progressi, ma la situazione complessiva resta complessa e da definire completamente.
Un passo avanti, ma una situazione che resta ancora incagliata. È il bilancio dell’ultimo incontro tra l’azienda Menarini, le organizzazioni sindacali e la Regione Emilia-Romagna per il rinnovo della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).I numeri della CIGSL’accordo siglato giovedì 18. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Nell’incontro tenutosi oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy #MIMIT, la Direzione di #Menarini ha dichiarato di essere riuscita a normalizzare gli assetti produttivi, tanto da aver costruito quest’anno circa 400 #bus. Inoltre da qui a #giugno 2026 Men - facebook.com facebook
