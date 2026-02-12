Lamporecchio in scena ‘Com’è ancora umano lei’ con Anna Mazzamauro

Questa sera al teatro Comunale di Lamporecchio va in scena ‘Com’è ancora umano lei’. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Anna Mazzamauro, porta sul palco una storia che mescola umorismo e riflessione. La sala si è riempita in fretta, e il pubblico aspetta con curiosità di vedere l’attrice in azione.

Pistoia, 12 febbraio 2026 – Al teatro Comunale di Lamporecchio va in scena ‘Com’è ancora umano lei’, spettacolo scritto e interpretato da Anna Mazzamauro. Le musiche dal vivo sono di Sasà Calabrese, alla chitarra e pianoforte, Nicola Canonico per la GoodMood. L’appuntamento è per domenica 15 febbraio alle ore 21. “Se all’improvviso chiudo con nostalgia gli occhi della memoria – scrive Anna Mazzamauro - mi ritrovo di fronte, come uno specchio appannato dal tempo, gli occhi innamorati del ragionier Ugo Fantozzi che guardano me oramai per sempre signorina Silvani e le parole non dette in venti anni di assidua frequentazione con Paolo Villaggio si tramutano in quelle scritte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

