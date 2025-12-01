Buon compleanno Woody Allen Anna Mazzamauro Bette Midler…

Buon compleanno Woody Allen, Anna Mazzamauro, Emiliano Viviano, Leandro Castellani, Vittorio Emiliani, Alberto Oliverio, Il Guardiano del Faro, Federico Faggin, Nicholas Negroponte, Daniel Pennac, Bette Midler, Bruno Venturini, Remo Girone, Alberto Cova, Carole Alt, Norberto Oberburger, Giulia Leonardi, Sara Carrara.. Oggi 1° dicembre compiono gli anni: Giacomo Scotti, giornalista, scrittore, traduttore; Giuliano Esperati, attore; Woody Allen, attore, regista; Leandro Castellani, regista; Vittorio Emiliani, giornalista, scrittore, saggista. Inoltre, compiono gli anni: Anna Mazzamauro, attrice; Alberto Oliverio, medico, biologo; Sergio Lombardo, artista; Giovanni Mazzonetto, politico; Il Guardiano del Faro (Federico Monti Arduini), cantautore, tastierista, compositore; Federico Faggin, fisico, inventore; Guido Peruz, collezionista d’arte; Nicholas Negroponte, informatico; Laura Thermes, architetta; Daniel Pennac (Pennacchioni), scrittore; Bette Midler, cantante, attrice; Norberto Oliosi, ex atleta; Ennio Peres, enigmista; Bruno Venturini, cantante; Germana Dominici, attrice, doppiatrice; Carlo Constantini, giocatore di curling; Mauro Pasqualini, ex calciatore; Franco Testa, pittore; Mariangela Cerrino, scrittrice; Gaetano di Pierro, vescovo; Remo Girone, attore; Patrizia Webley (De Rossi), attrice; Vincenzo di Mauro, arcivescovo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Woody Allen, Anna Mazzamauro, Bette Midler…

