Anna Mazzamauro al Don Bosco con Brava bravissima anche meno
Sabato sera il teatro Don Bosco ospiterà Anna Mazzamauro in uno spettacolo intitolato
Spettacolo da non perdere quello in programma sabato 31 gennaio alle ore 20:30 presso il Teatro Don Bosco. Le luci dello storico palco casertano si accenderanno su di un gigante dello spettacolo: Anna Mazzamauro. L’attrice romana, divenuta celebre per aver interpretato il personaggio della Signorina Silvani nella saga Fantozzi ed al quale ha dedicato un riuscitissimo e delicato spettacolo “Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi”, sarà in scena con il suo “Brava, bravissima. anche meno”. È un inno all'autoironia, dove l'attrice rivendica il diritto di non prendersi troppo sul serio, giocando con i complimenti e i difetti fisici.🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondimenti su Anna Mazzamauro Spettacolo
Protagonista del film la bravissima Cristiana Dell'Anna. Nel cast anche Giancarlo Giannini e l'astro nascente Romana Maggiora Vergano
Al Bano mette a disposizione una casa per la famiglia nel bosco: “Gente brava, anche io ho vissuto come loro”
Ultime notizie su Anna Mazzamauro Spettacolo
Argomenti discussi: Anna Mazzamauro al Don Bosco; CASERTA - Brava, bravissima… anche meno: Anna Mazzamauro in scena al Don Bosco.
Anna Mazzamauro al Don Bosco con Brava, bravissima... anche menoBrava, bravissima... anche meno è una dichiarazione d'amore al palcoscenico, un invito a godersi il teatro con un sorriso e a superare le preoccupazioni quotidiane. È un'esilarante performance dove ... casertanews.it
Brava, bravissima…anche meno, Anna Mazzamauro in scena al Don Bosco sabato 31 gennaioCASERTA – Spettacolo da non perdere quello in programma il prossimo sabato, 31 gennaio, presso il Don Bosco. Le luci dello storico palco casertano si accenderanno su di un gigante dello spettacolo: An ... ecodicaserta.it
Ridere di sé è un’arte. Farlo con eleganza, musica e ironia… è Anna Mazzamauro. Una serata scatenata, autoironica e piena di energia teatrale. Biglietti disponibili – non restare fuori. Sabato 31 Gennaio 2026 Ore 20:30 : + - facebook.com facebook
Anna Mazzamauro, Brava Bravissima al Gioiello @LPoltronissima notiziepiemonte.it/index.php/cult… x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.