Anna Mazzamauro al Don Bosco con Brava bravissima anche meno

Spettacolo da non perdere quello in programma sabato 31 gennaio alle ore 20:30 presso il Teatro Don Bosco. Le luci dello storico palco casertano si accenderanno su di un gigante dello spettacolo: Anna Mazzamauro. L’attrice romana, divenuta celebre per aver interpretato il personaggio della Signorina Silvani nella saga Fantozzi ed al quale ha dedicato un riuscitissimo e delicato spettacolo “Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi”, sarà in scena con il suo “Brava, bravissima. anche meno”. È un inno all'autoironia, dove l'attrice rivendica il diritto di non prendersi troppo sul serio, giocando con i complimenti e i difetti fisici.🔗 Leggi su Casertanews.it

