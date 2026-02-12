L’amore favorisce la salute | il Primario del Pascale rivela i vantaggi per il cuore

Questa mattina il primario dell’ospedale Pascale di Napoli ha spiegato come l’amore possa influire positivamente sulla salute del cuore. Durante un incontro pubblico, ha sottolineato che le emozioni forti e i sentimenti di affetto aiutano a ridurre lo stress e migliorano la circolazione sanguigna. Non si tratta solo di teoria: studi e testimonianze confermano che le relazioni affettive sono un alleato importante per mantenere il cuore in buona salute.

"> L’amore e la salute: un legame sorprendente. L’amore non è solo una questione di sentimenti: rappresenta anche una reale opportunità per migliorare la salute globale. Le relazioni stabili e affettive influenzano positivamente il benessere psicofisico, comportando effetti benefici sul cuore. Gli studi dimostrano che essere in una relazione amorevole riduce il rischio di malattie cardiovascolari, supportando le ricerche condotte da esperti come Nicola Maurea, direttore della Struttura di Cardiologia dell’Istituto dei Tumori di Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

