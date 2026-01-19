Isola dell’amore irraggiungibile Il gestore | L’attracco favorisce il faro di Goro

L’isola dell’amore, nota per la sua bellezza e il suo fascino, rimane ora isolata a causa della chiusura dell’attracco, che favorisce il faro di Goro. Questa situazione ha determinato un rallentamento nei flussi turistici, lasciando l’isola irraggiungibile per alcuni giorni. La situazione evidenzia l’importanza delle infrastrutture di collegamento e il loro impatto sulla fruibilità di questo luogo unico.

Goro (Ferrara), 19 gennaio 2026 – Attracco chiuso da giorni, Isola dell’amore irraggiungibile, tagliata fuori dai flussi turistici. Emergono in queste ore alcuni retroscena della vicenda, a svelarli Erik Scabbia il gestore del faro sull’isola nel comune di Goro. “Dal presidente del Parco Veneto del Delta, Moreno Gasperini – racconta l’uomo del faro – ho appreso che la Regione Veneto aveva previsto un bando Pnrr per la ristrutturazione dei pontili del Del t a, includendo inizialmente anche quello che è chiuso, da giorni in attesa di una riparazione. L’intervento sarebbe stato tuttavia escluso perché il Comune di Ariano nel Polesine, guidato dal sindaco Luisa Beltrame, avrebbe rifiutato l’adesione, ritenendo che la sistemazione del pontile avrebbe favorito un’attività ricettiva in Emilia-Romagna, il faro è sulla sponda opposta”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Isola dell’Amore, nota meta turistica nel Delta del Po, rimane irraggiungibile da giorni a causa dell’attracco chiuso. L’uomo del faro ha stimato un danno economico e ambientale di circa 3.000 euro, con conseguenze che interessano l’intera comunità locale. La situazione, che interessa il comune di Goro, evidenzia le ripercussioni di un’interruzione che blocca l’accesso a questo affascinante angolo di natura e turismo.

Erik, l’uomo del faro, segnala che l’Isola dell’Amore, nel Delta del Po, è attualmente inaccessibile. La situazione, causata da un danno di circa 3.000 euro, ha portato alla sospensione delle attività turistiche, con conseguenti impatti economici e ambientali. La comunità locale attende interventi per ripristinare la sicurezza e riaprire l’isola, simbolo di un’area di grande valore naturalistico e culturale.

