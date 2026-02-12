Sofia Goggia si mostra amareggiata dopo la gara di Cortina. La campionessa sperava di vincere, ma alla fine è Federica Brignone a salire sul gradino più alto del podio. Goggia commenta il suo distacco come se non avesse gareggiato e si congratula con la vincitrice, riconoscendo il valore di Brignone.

Sperava fosse il suo giorno e invece è quello di Federica Brignone. L’Italia sorride perché l’oro olimpico è arrivato grazie alla fuoriclasse di La Salle, splendida protagonista nella gara di Cortina. A marezza c’è invece nell’animo di Sofia Goggia che arrivava a questo appuntamento nel ruolo di favorita per conquistare una medaglia, visto quanto fatto nel percorso di Coppa del Mondo. Grande ardore in pista da parte della bergamasca che, attaccando come se non ci fosse un domani, aveva accumulato un margine di vantaggio enorme nel secondo settore della pista. Poi, le gobbe dell’Olympia delle Tofane l’hanno tradita e quell’atto di coraggio si è tramutato in un’uscita di scena che fa male. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’amarezza di Sofia Goggia: “Il distacco? Come se non avessi gareggiato…Onore a Federica Brignone”

La discesa di Cortina prevista per le atlete Sofia Goggia e Federica Brignone è stata rinviata.

