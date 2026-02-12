L' amarezza di Sofia Goggia | È come se non avessi partecipato

Sofia Goggia non nasconde la sua delusione dopo la gara di SuperG. La campionessa italiana ha dichiarato di sentirsi come se non avesse partecipato, un’amarezza che si legge nel suo volto. La giornata non è stata positiva e ora avrà il tempo per capire cosa sia andato storto.

Non è stata una bella giornata per Sofia Goggia, che avrà modo e tempo di riflettere su ciò che andato storto nella gara di SuperG. Ai microfoni di RaiSport analizza al microscopio la sua prova. “Oggi ho sciato fortissimo, sinceramente non mi aspettavo di esser davanti 7 decimi fino lì, però le gare vanno portate fino in fondo dopo la linea del traguardo. È come se non avessi partecipato. Ho sciato come so, sicuramente sapevo che bisognava fare attenzione tra la Grande Curva e il passaggio sullo Scarpadon, il rischio era di andare troppo a sinistra e poi non riuscire a prender più la corda. Avrei forse dovuto frenare di più, ma era un pezzo veloce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

