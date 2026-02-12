L’allenatore rispolvera la difesa a quattro Tosi e Touré ritrovano la maglia da titolare

Da ilrestodelcarlino.it 12 feb 2026

Dopo aver lavorato duramente durante la rifinitura di ieri mattina al Ciarrocchi di Ascoli, l’allenatore Mancinelli ha deciso di tornare alla difesa a quattro. Tosi e Touré sono stati confermati come titolari, mentre la formazione si prepara a sfidare la Juventus Next Gen.

Al termine della rifinitura di ieri mattina al Ciarrocchi di orto d’Ascoli, mister Mancinelli ha sciolto gli ultimi dubbi in merito alla formazione da opporre alla Juventus Next Gen. L’undici rossoblù tornerà alla difesa a quattro che aveva dato buoni risultati con la gestione Palladini. Al Moccagatta di Alessandria, davanti ad Orsini ci saranno, Zini, Dalmazzi, Pezzola, preferito a Lepri e Tosi. La linea dei centrocampisti sarà formata da Marranzino, Candellori, Moussa Tourè e Piccoli con il tandem offensivo composto da Stoppa e Eusepi. Assenti lo squalificato Parigini e l’acciaccato Konatè che potrebbe tornare a disposizione del tecnico per il match di domenica prossima contro la Sassari Torres. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

