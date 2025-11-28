Juve Cagliari difesa ancora tutta da vedere | al momento c’è un solo bianconero sicuro di una maglia da titolare incognita Gatti Il punto

Juve Cagliari, Kalulu è l’unico sicuro di un posto in difesa: l’emergenza totale lo rende un punto fermo, Koopmeiners e Kelly in ballottaggio. La Juventus si prepara ad affrontare il Cagliari all’ Allianz Stadium con una certezza amara: l’emergenza nel reparto arretrato non accenna a diminuire. Nonostante la vittoria cruciale in Champions League contro il Bodo Glimt, Luciano Spalletti deve ancora inventarsi l’assetto difensivo, dovendo fare a meno di Gleison Bremer e Daniele Rugani. In questo clima di incertezza e scelte obbligate, c’è un solo nome che figura come inamovibile per la sfida di sabato: Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Cagliari, difesa ancora tutta da vedere: al momento c’è un solo bianconero sicuro di una maglia da titolare, incognita Gatti. Il punto

Scopri altri approfondimenti

Verso Juve-Cagliari Le parole di Palestra ? - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Cagliari, #Vlahovic titolare e pronto a sbloccarsi: record di reti contro i sardi ? Vai su X

Juventus-Cagliari, le probabili scelte di formazione: Conceicao e Yildiz titolari in attacco - Cagliari, le probabili scelte di formazione: Conceicao e Yildiz titolari in attacco Sabato, in occasione della sfida tra Juventus e Cagliari, i bianconeri dovrebbero confermare ... Scrive tuttojuve.com

Juventus Cagliari, Mina presenzierà alla gara in trasferta? Ecco come si sta evolvendo il suo percorso - Il rendimento del colombiano è da urlo: tutte le statistiche in merito Il Cagliari di Fabio Pisacane si prepara intensamente per l’immine ... Riporta cagliarinews24.com

Juve Cagliari, un top a rischio per il match dell’Allianz Stadium: possibile assenza confermata anche dall’allenatore in conferenza stampa - Il tecnico Pisacane non cerca alibi: la rosa è profonda, serve lo spirito di gruppo L’avvicinamento al match del weekend tra Juventus e Cag ... Si legge su juventusnews24.com