Per due che tornano arruolabili, uno che si ferma ai box. A poche ore dalla sfida con la Cremonese di questa sera al Dall’Ara è arrivato il forfait di Martin Vitik che non è stato convocato per la sfida ai lombardi, complice un affaticamento muscolare. Ma se l’ex Sparta Praga va ko, le buone notizie arrivano dagli esterni. Sia Nicolò Cambiaghi che Jonathan Rowe sono a disposizione dopo essere tornati in gruppo nei giorni scorsi. Andranno in panchina e chissà magari potrebbe esserci qualche scampolo di partita per uno dei due. Non dal primo minuto però, con Italiano che va verso il duo Orsolini-Dominguez sugli esterni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dubbi in difesa: favorita la coppia Heggem-Lucumi, ma anche Casale spinge per una maglia da titolare. Riposo in vista per Miranda. Un affaticamento muscolare ferma Vitik