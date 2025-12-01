Dubbi in difesa | favorita la coppia Heggem-Lucumi ma anche Casale spinge per una maglia da titolare Riposo in vista per Miranda Un affaticamento muscolare ferma Vitik

Sport.quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per due che tornano arruolabili, uno che si ferma ai box. A poche ore dalla sfida con la Cremonese di questa sera al Dall’Ara è arrivato il forfait di Martin Vitik che non è stato convocato per la sfida ai lombardi, complice un affaticamento muscolare. Ma se l’ex Sparta Praga va ko, le buone notizie arrivano dagli esterni. Sia Nicolò Cambiaghi che Jonathan Rowe sono a disposizione dopo essere tornati in gruppo nei giorni scorsi. Andranno in panchina e chissà magari potrebbe esserci qualche scampolo di partita per uno dei due. Non dal primo minuto però, con Italiano che va verso il duo Orsolini-Dominguez sugli esterni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

dubbi in difesa favorita la coppia heggem lucumi ma anche casale spinge per una maglia da titolare riposo in vista per miranda un affaticamento muscolare ferma vitik

© Sport.quotidiano.net - Dubbi in difesa: favorita la coppia Heggem-Lucumi, ma anche Casale spinge per una maglia da titolare. Riposo in vista per Miranda. Un affaticamento muscolare ferma Vitik

Altri contenuti sullo stesso argomento

dubbi difesa favorita coppiaDefensive doubts: the Heggem-Lucumi pairing is favored, but Casale is also pushing for a starting spot. Miranda is scheduled for rest. A muscle strain has sidelined Vitik. - A poche ore dalla sfida con la Cremonese di questa sera al Dall’Ara è arrivato il forfait di Martin Vitik che non è stato convocato per la sfi ... Lo riporta sport.quotidiano.net

dubbi difesa favorita coppiaJuventus, dubbi e scelte di formazione: Vlahovic, Koopmeiners, Openda, Kelly… - Luciano Spalletti non vuole rischiare coi giocatori tornati dai rispettivi stop: c’è Koopmeiners favorito su Kelly nei tre di difesa, provato l’olandese acc ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dubbi Difesa Favorita Coppia