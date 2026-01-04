Occupazione Pil inflazione | l’Italia è in buona salute Ora variamo insieme un Patto per il futuro | serve all’Italia che verrà

Al termine di un anno e all'inizio di uno nuovo, è importante riflettere sulla situazione economica del Paese. Italia mostra segnali di stabilità in occupazione, PIL e inflazione. Per garantire un futuro sostenibile, è necessario definire strategie condivise. Un “Patto per il futuro” può rappresentare un passo importante per affrontare le sfide e consolidare i risultati, contribuendo a un percorso di crescita equilibrata e duratura.

Quando un anno finisce e uno nuovo è all'inizio è più semplice fare dei bilanci, piuttosto che delle previsioni. Accetto tuttavia l'ardua sfida propostami dal direttore Antonio Rapisarda, peraltro molto gradita e per la quale lo ringrazio sentitamente per lo spazio che offre all' Ugl. Il 2025 è stato l'anno dei dati record relativi all'occupazione nel nostro Paese: il 63% di occupati è un massimo storico, oltre al numero di contratti full time che aumenta rispetto ai part-time e, dato ancor più confortante, la crescita del dato dell'occupazione è notevole proprio nel Mezzogiorno. Una Nazione in buona salute.

