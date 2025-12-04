Natale a Villa Erba una festa pop sul Lago di Como

Per la prima volta, i soci pubblici di Villa Erba S.p.A. – Provincia di Como, Comune di Como, Camera di Commercio Como-Lecco e Comune di Cernobbio – uniscono le forze per proporre alla cittadinanza una giornata interamente dedicata alla musica, alla festa e alla condivisione nel periodo che. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Natale a Villa Erba, una festa pop sul Lago di Como

Altre letture consigliate

Ultima ora - Como e Cernobbio unite per il Natale a Villa Erba In corso la presentazione dell’evento del 20 dicembre a Villa Erba. Attorno al tavolo rinnovata armonia tra Monti e Rapinese, partecipano anche Camera di Commercio e Amministrazione provi - facebook.com Vai su Facebook

Natale in serra: La bottega di Orticolario a Villa Bernasconi - Il freddo pizzica il naso e le giornate si fanno più corte: l’inverno avanza e porta con sé l’atmosfera delle feste. Lo riporta quicomo.it

Torna il Borgo dei Presepi: dove il Natale prende vita - si prepara a tornare ciò che ormai da anni è diventata per migliaia di visitatori: il Borgo dei Presepi. Riporta quicomo.it

Natale in Toscana tra musica, luci e regali. La mappa delle feste città per città - Firenze, 14 novembre 2025 – La Toscana si veste a festa per vivere in grande stile uno dei periodi più belli dell’anno. Segnala lanazione.it

Il Parco di Natale, a Lariofiere Erba la magia delle feste: giostre, pista di pattinaggio e la Fabbrica di Cioccolato - Uno spazio di svago e condivisione, dove il divertimento si unisce all’importanza di creare un ambiente inclusivo. Segnala ilgiorno.it