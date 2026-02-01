Rogo nel garage mentre i proprietari sono in casa | a dare l' allarme è il vicino

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di domenica in via San Giovanni Bosco a Verucchio. I proprietari erano in casa quando il garage, al piano terra di una villetta, ha preso fuoco. A dare l’allarme è stato un vicino, che ha visto le fiamme e ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti subito i pompieri, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti. La causa dell’incendio è ancora da chiarire.

Momenti di paura nel primo pomeriggio di domenica a Verucchio, dove un incendio è divampato all’interno di un garage al piano terra di una villetta in via San Giovanni Bosco. Le fiamme si sono sviluppate mentre i proprietari dell’abitazione si trovavano al piano superiore della casa e non si erano inizialmente accorti di quanto stava accadendo. A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa, che ha notato il fumo fuoriuscire dal garage e ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Novafeltria, con un’autopompa serbatoio e una botte per il rifornimento idrico.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Verucchio Garage Due amici trovati morti nella stessa casa vicino a Palermo: a dare l’allarme i parenti Due amici di 68 anni sono stati trovati morti nella stessa abitazione a Carini, vicino a Palermo. Ladri svaligiano casa mentre i proprietari sono al funerale di un parente A Mesagne, una famiglia è stata vittima di un furto mentre partecipava al funerale di un parente. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Verucchio Garage Argomenti discussi: Auto avvolte dalle fiamme e rogo in un garage: vigili del fuoco al lavoro nella notte; Incendio nel garage in piena notte: danni alla struttura e distrutte due automobili; Il fumo esce da un garage tra le casette e poi le fiamme (FOTO), intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendio; Incendio divampa in un garage. Famiglia si ritrova senza casa. Rogo in un garage nella notte a FormigineLa Provincia: I vigili del fuoco hanno circoscritto il rogo nel minor tempo possibile, evitando che le fiamme si propagassero alle abitazioni o ai locali adiacenti ... lapressa.it Auto avvolte dalle fiamme e rogo in un garage: vigili del fuoco al lavoro nella notteI veicoli andati a fuoco si trovavano in via Alessandro Turchi, nel quartiere di Borgo Venezia, mentre l'altro intervento ha avuto luogo a Nogara ... veronasera.it Il rogo nella notte in un garage attorno all’1.30. La deflagrazione ha spaccato i vetri di due abitazioni - facebook.com facebook Selettiva 22/01/2026 19:15:34 #Incendio garage, sul posto anche i colleghi di Pergine per supporto e i periti dei VVF di Trento per i rilievi del caso @fedvvfvoltn x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.