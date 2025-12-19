Ladro seriale di pluviali in rame arrestato ad Acireale | la refurtiva sarà restituita ai proprietari

Un 42enne di Aci Catena, già conosciuto per precedenti, è stato arrestato ad Acireale con l'accusa di furto aggravato di pluviali in rame. Le segnalazioni di alcuni residenti hanno permesso agli agenti del commissariato di intervenire e bloccare il ladro seriale, che sarà ora obbligato a restituire la refurtiva ai proprietari. Un intervento tempestivo che ha permesso di contrastare efficacemente questa fastidiosa ondata di furti.

© Cataniatoday.it - Ladro seriale di pluviali in rame arrestato ad Acireale: la refurtiva sarà restituita ai proprietari Un 42enne di Aci Catena, già noto per i suoi precedenti, è stato arrestato per furto aggravato dai poliziotti del commissariato di Acireale, che avevano ricevuto da alcuni residenti delle segnalazioni relative a casi di furto di pluviali. Quanto basta per disporre un rafforzamento della vigilanza.

