James Van Der Beek ha venduto i cimeli di Dawson's Creek per pagarsi le cure | quanto ha raccolto l'attore

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

James Van Der Beek ha ufficialmente venduto gli oggeti da lui recuperati sul set di Dawson's Creek e Varsity Blues. Dalla vendita all'asta l'attore ha ricavato 47mila dollari, con i quali pagherà le cure per il cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

