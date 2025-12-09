James Van Der Beek ha venduto i cimeli di Dawson's Creek per pagarsi le cure | quanto ha raccolto l'attore
James Van Der Beek ha ufficialmente venduto gli oggeti da lui recuperati sul set di Dawson's Creek e Varsity Blues. Dalla vendita all'asta l'attore ha ricavato 47mila dollari, con i quali pagherà le cure per il cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
James Van Der Beek abbandona la reunion live di Dawson's Creek per via di una malattia: "Sono affranto"
Dawson’s creek reunion, james van der beek assente all’evento
"Problemi di salute". James Van Der Beek lascia la reunion live di Dawson's Creek: ecco come sta
Da James Van Der Beek a Katie Holmes, conosciamo meglio gli attori e le attrici della serie cult su Mediaset Infinity dal 17 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
"James Mette" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
James Van Der Beek | Asta Dawson’s Creek raccoglie 47mila dollari per la lotta contro il cancro - James Van Der Beek mette all'asta memorabilia di Dawson's Creek e Varsity Blues: raccolti oltre 47. Da universalmovies.it
