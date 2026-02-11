CioccolaTò 2026 Torino tra dolcezze grandi autori e la magia di Arturo Brachetti | il programma degli eventi

Torino si appresta a vivere cinque giorni di festa tra cioccolato, grandi autori e spettacoli di magia. Dal 13 al 17 febbraio, la città cambia volto e si trasforma in un palcoscenico dove il gusto si mescola alla cultura. La fiera non è più solo dolci e degustazioni, ma anche incontri letterari e spettacoli di Arturo Brachetti, che porta la magia in strada. La programmazione promette di sorprendere sia chi ama il cioccolato, sia chi cerca eventi nuovi e coinvolgenti.

Torino si prepara a vivere il weekend più dolce dell'anno, ma con una veste del tutto nuova. Dal 13 al 17 febbraio, il ritorno di CioccolaTò segna un salto di qualità storico: non più "solo" una fiera gastronomica, ma un evento culturale a 360 gradi che intreccia il cacao con la letteratura, il.

