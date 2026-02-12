Carabinieri recuperano a Firenze Labaro rubato ai Bersaglieri E’ un ricordo della Grande guerra

I Carabinieri di Firenze hanno recuperato un labaro storico dei Bersaglieri, rubato negli anni ’80 dalla sezione di Pinerolo. La cerimonia di restituzione si è tenuta alla presenza di alti ufficiali, tra cui il Generale Mennitti e il Generale Petti, e si è svolta nella sede dell’Associazione Nazionale Bersaglieri a Roma. Il labaro, un simbolo della Prima Guerra Mondiale, torna così a testimoniare un pezzo di storia militare italiana.

Nella Caserma "La Marmora" di Roma, sede dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, alla presenza del Generale di Corpo D'Armata Massimo Mennitti, Comandante del Comando Unità Mobili e Specializzate dei Carabinieri, e del Generale di Brigata Antonio Petti, Comandante dei Carabinieri TPC, si è svolta una cerimonia per la restituzione al Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito (in ausiliaria) Giuseppenicola Tota, Presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, di un labaro storico celebrativo della Prima Guerra Mondiale, appartenente al Corpo dei Bersaglieri e sottratto negli anni '80 dalla sede della Sezione di Pinerolo (TO) dell'Associazione Nazionale Bersaglieri

