Restituito labaro storico celebrativo della 1°Guerra Mondiale

I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale hanno restituito un labaro storico della Prima Guerra Mondiale all’associazione nazionale bersaglieri. Il vessillo, rubato negli anni ’80 dalla sede di Pinerolo, torna finalmente a casa. La consegna è avvenuta in un clima di festa, con l’associazione che si dice soddisfatta di riavere un pezzo importante della propria storia.

I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale hanno restituito all’associazione nazionale bersaglieri un labaro storico celebrativo della Prima Guerra Mondiale, rubato negli anni ’80 dalla sede della Sezione di Pinerolo (Torino). La cerimonia si è svolta il 12 febbraio 2026 nella caserma “La Marmora” a Roma, sede dell’Associazione, alla presenza del generale di Corpo d’Armata Massimo Mennitti, comandante delle Unità Mobili e Specializzate dell’Arma, e del generale di Brigata Antonio Petti, comandante del TPC. A ricevere ufficialmente il cimelio il presidente dell’Associazione, il generale (in ausiliaria) Giuseppenicola Tota.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

