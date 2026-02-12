La Valdichiana su Torpedone Il podcast di Autolinee Toscane dedica una puntata a Galimberti

La Valdichiana si prepara a tornare protagonista nel nuovo episodio del podcast di Autolinee Toscane, dedicato a Galimberti. La puntata ripercorre le storie di vita di chi vive e lavora in zona, mescolando ricordi e aneddoti con un focus sul mondo della fotografia. Dalla campagna alla città, il racconto si sposta tra esperienze locali e curiosità legate a un artista che ha lasciato il segno in Valdichiana.

Dalla Valdichiana al giro del mondo, passando per storie di vita quotidiana raccontate attraverso l'obiettivo fotografico. È dedicata a Gabriele Galimberti, fotografo di Castiglion Fiorentino, la quarta puntata di " Torpedone ", il podcast di Autolinee Toscane che racconta la regione attraverso i suoi "local heroes". Un progetto originale nel panorama nazionale del trasporto pubblico che, puntata dopo puntata, intreccia viaggio, territorio e persone. Galimberti, oggi fotografo di fama internazionale, ha mosso i primi passi proprio nella Valdichiana aretina. Da qui, poco più che ventenne, ha iniziato un percorso professionale che lo ha portato in ogni parte del mondo, sempre con uno sguardo attento alla quotidianità di uomini, donne e bambini.

