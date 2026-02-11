La Valdichiana su Torpedone con il fotografo Gabriele Galimberti

Questa mattina, nella Valdichiana, il fotografo Gabriele Galimberti ha partecipato a un episodio del podcast Torpedone di at - autolinee toscane. La puntata prosegue il suo viaggio tra i luoghi più significativi della Toscana, con Galimberti che condivide le sue esperienze e scatti sulla regione. La registrazione si è svolta tra le strade e i paesaggi della zona, con l’obiettivo di mostrare il volto autentico della Toscana ai microfoni del podcast.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Prosegue il viaggio di Torpedone, il podcast originale di at - autolinee toscane che racconta la Toscana attraverso i suoi local heroes. La quarta puntata è dedicata a Gabriele Galimberti, professione fotografo, nato e cresciuto nella Valdichiana aretina, che da Castiglion Fiorentino dove vive ha seguito i propri sogni girando il mondo con la macchina fotografica, senza smarrire le radici nella comunità in cui tutto è cominciato. Nel dialogo con Tommaso Rosa (Direttore Marketing & Comunicazione di at) e Arzachena Leporatti (Responsabile Area Brand & Community di at), Galimberti ripercorre l'inizio del suo percorso professionale a 21 anni, prendendo ispirazione dal fotoreporter britannico Martin Parr e il suo modo di lavorare "attorno al quotidiano", trasformando persone, luoghi e abitudini in racconti visivi.

