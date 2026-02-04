Trasporto scolastico Autolinee Toscane e Provincia attorno al tavolo | focus su sicurezza e miglioramento del servizio

Nel pomeriggio di martedì 3 febbraio, i rappresentanti di Autolinee Toscane e della Provincia di Pisa si sono incontrati per discutere del trasporto pubblico, con un occhio di riguardo al servizio scolastico. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e rendere più efficiente il trasporto degli studenti, che rappresenta una delle priorità dell’ente. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto e valutare eventuali interventi da mettere in campo.

🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Autolinee Toscane Autolinee Toscane investe sulla sicurezza: nasce il sistema Sentinel Trasporti, più corse verso le scuole pisane dalla provincia: le mosse di Autolinee Toscane Autolinee Toscane comunica nuove modifiche alle linee bus 80, 110 e 130 da mercoledì 7 gennaio, in accordo con la provincia di Pisa. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Autolinee Toscane Argomenti discussi: Arezzo, partito il cantiere del nuovo Ponte Buriano; Alterco tra autisti bus e titolari auto in sosta vietata; Vandali in azione sui bus. At annuncia azioni legali: Abbiamo i filmati; Al Carnevale di Viareggio si arriva meglio con gli autobus At. FdI: trasporto scolastico in 'ferie'. Autolinee: Sul 23 scelta condivisaLunedì il servizio non sarà effettuato su tutta la provincia. Il partito di Meloni: Inaccettabile. La replica di AT: Scelta decisa degli enti locali e nota. Alle richieste puntuali si è cercato di ... lanazione.it Trasporto scolastico, risse e vandali: Comportamenti incivili sui busInciviltà. Questa parola descrive a tutto tondo i comportamenti che con la riapertura dell'anno scolastico, stanno di nuovo interessando il trasporto pubblico. Soprattutto nelle tratte di ritorno. lanazione.it Autolinee Toscane. . Viaggiare in bus in Toscana non è mai stato così semplice. Dimentica app pesanti, registrazioni interminabili e procedure complicate. Con Blink ottieni il tuo biglietto in pochi secondi: apri il browser, scegli la tua corsa, paghi e sei pronto - facebook.com facebook Autolinee Toscane informa che questa sera la strada Faentina sarà riaperta al traffico a doppio senso di marcia. Con la riapertura della viabilità, tutte le linee che transitano dalla Faentina – dal 7 gennaio deviate per il blocco della viabilità - torneranno progres x.com

