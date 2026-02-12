La trappola per Zaia Salvini non lo nomina vice ma lo candida sindaco di Venezia dove la vittoria è incerta

Salvini ha scelto di candidare Zaia come sindaco di Venezia, anche se non lo ha nominato ufficialmente vice. La scelta sorprende, perché la vittoria appare ancora incerta. Mentre si pensa a come usare il bonus “fuori uno, via due”, il leader della Lega mette in gioco il governatore veneto, che però non ha ancora ufficializzato la sua candidatura. Nel frattempo, Vannacci ha lasciato la Lega, lasciando Zaia come l’unica figura di spicco in campo per il futuro della città.

Il vicepremier in visita in Laguna ha detto: "Luca vincerebbe sicuro". Una fuga in avanti per prendere in contropiede l'ex governatore. E non dargli il posto che fu di Vannacci Meloni misura Vannacci e Salvini sul Dl Ucraina. Occhi sulle assenze Lega. I vannacciani indecisi fanno già coalizione con la sinistra Al posto dei ponti assembla trappole. Salvini vuole usufruire del bonus “fuori uno, via due”. Vannacci è uscito dalla Lega ma resta Zaia come unico rivale ed ecco la brillante idea. Per accompagnarlo dolcemente in una calle, Salvini a Trieste, due giorni fa, ha candidato Zaia, a sua insaputa, come sindaco di Venezia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

