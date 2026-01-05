Lega, lo strappo di Zaia: autonomia, sicurezza e diritti civili. Un nuovo programma in cinque punti presentato da Luca Zaia, presidente del Veneto, che si distingue come una proposta politica indipendente e mirata a rafforzare le autonomie regionali, la sicurezza e i diritti civili. Questa iniziativa rappresenta una sfida diretta a Matteo Salvini, tracciando un percorso alternativo all’interno del panorama politico della Lega.

Un manifesto politico che è anche una sfida aperta a Matteo Salvini. È quello affidato ieri alle colonne de Il Foglio dall’attuale presidente del consiglio regionale veneto, Luca Zaia. Cinque punti “cardine” e programmatici per il centrodestra. Ripartire dall’Autonomia. “Come centrodestra sentiamo oggi una responsabilità storica: dimostrare di essere una forza di governo capace di leggere il presente per cantierare il futuro. Per i ragazzi di oggi, adulti di domani”, scrive Zaia nell’introduzione. Il primo punto riguarda “l’autonomia”, che “non è una concessione né un capriccio identitario”. E già qui è visibile la frattura con la linea sovranista e nazionale della Lega a trazione Salvini-Vannacci. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Lega, lo strappo di Zaia: autonomia, sicurezza e diritti civili. Programma in cinque punti per sfidare Salvini

Zaia scuote la Lega con il suo manifesto: destra liberale che pensi ai giovani - L’esponente leghista sul Foglio: «Autonomia, politica estera, sicurezza, giovani, libertà sui temi etici e integrazione sono i “punti cardine” su cui il centrodestra deve dimostrare di essere una forz ... msn.com