Un giovane finora sconosciuto alle cronache giudiziarie è stato fermato nel corso dell’inchiesta sugli scontri di Torino. I genitori difendono il loro figlio, ripetendo che “non ha mai fatto male a nessuno”. La vicenda prende una piega nuova, mentre le indagini cercano di fare chiarezza su cosa sia successo durante le proteste.

L’inchiesta sugli scontri di Torino registra un nuovo passaggio con il fermo di un giovane finora estraneo alle cronache giudiziarie. Si tratta di Angelo Simionato, 22 anni, bloccato dalla Digos perché indicato come uno dei presunti partecipanti all’ aggressione ai danni del poliziotto Alessandro Calista, avvenuta durante il corteo pro Askatasuna. Secondo quanto emerso finora, Simionato risulta incensurato. Persone che lo conoscono lo descrivono come un ragazzo senza precedenti e riferiscono che si definiva anarchico, pur non essendo mai stato coinvolto in procedimenti penali prima di questa vicenda. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non ha mai fatto male a nessuno!”. Chi è l’aggressore del poliziotto, i genitori lo difendono

Approfondimenti su Torino Scontri

È un ragazzo di 22 anni, incensurato, che si definiva anarchico tra i conoscenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Il mio ex marito Edoardo Vianello non ha mai fatto il nonno. Mio nipote mi ha detto 'mi ha chiamato una volta o due': Wilma Goich smentisce la versione del cantante; Australian Open: Sinner non ha mai fatto così tanti ace; Uno schiaffo non ha mai fatto male a nessuno? Cosa ci dice la psicologia su questa credenza: due chiacchiere con la dottoressa Alice Cuboni; Il Boss a Minneapolis.

Oftalmologia. Il 60% dei bimbi non ha mai fatto una visita, il 26% presenta una problematicaQuesto l’esito dei controlli gratuiti effettuati dagli specialisti nel corso della 3 giorni fieristica milanese G! Come Giocare. Dati non meno allarmanti per gli adulti: al 22% delle persone gli ... quotidianosanita.it

Elena Sirigu è un’amica di famiglia e non ha fatto nulla con Alvaro Morata. Mi ha chiamata in lacrime, non si merita l’etichetta di ‘rovina famiglie': parla Alice ...In questi mesi ho letto di tutto, spesso ricostruzioni assurde: sembra esserci a tutti i costi il bisogno di individuare una terza persona, ma questo non può e non deve avvenire attaccando persone ... ilfattoquotidiano.it

Secondo te chi fa del male ai poliziotti dovrebbe pagare pene più aspre - facebook.com facebook