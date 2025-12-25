Il piccolo trasportato d'urgenza al Santobono raggiunto da un proiettile al braccio sinistro; sulla dinamica indagano i poliziotti del Commissariato di Acerra Vigilia di Natale di sangue nel napoletano, dove a Pomigliano d'Arco, nella centrale Piazza Mercato un bambino è stato ferito da un co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vigilia di Natale di sangue a Pomigliano d'Arco dove un bambino è stato ferito da un colpo di pistola mentre era con i genitori era in Piazza Mercato

Leggi anche: Pio Marco Salomone ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre era in auto, 15enne si costituisce: «Sono stato io a sparare»

Leggi anche: Pomigliano d'Arco (Napoli), bimbo ferito di striscio da un colpo arma da fuoco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Omicidio di Rosina Carsetti, quella vigilia di Natale nel sangue: le indagini e il processo - Macerata, 29 maggio 2024 – Era la vigilia di Natale del 2020 quando Rosina Carsetti, 78 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa a Montecassiano (Macerata). ilrestodelcarlino.it

Questo è un regalo di Natale. Da 20 anni Maria dona il sangue: “Penso a chi ha più bisogno” - Firenze, 25 dicembre 2024 – Un gesto di generosità che vale sempre, ma per le feste ancora di più. lanazione.it

Frasi sulla Vigilia di Natale - Trascorrere la Vigilia di Natale in famiglia è tradizione, ma c’è anche chi sceglie di passare la sera antecedente il 25 dicembre insieme ad amici e amiche. repubblica.it

Duetto reale alla vigilia di Natale: Kate e Charlotte al piano nel castello di Windsor x.com

Vigilia di Natale con ritardi "monstre" per i treni ad alta velocità. Che cos'è successo - facebook.com facebook