La Toscana cerca di ripartire. Il governo ha stanziato 14 milioni di euro per rianimare 28 borghi che rischiano di scomparire. Si tratta di piccoli centri poco frequentati, lontani dalle mete turistiche più note. L’obiettivo è riqualificare gli abitati e creare nuove occasioni di lavoro. I fondi arrivano dopo anni di abbandono e spopolamento. Le amministrazioni locali si preparano a interventi concreti, con lavori di riqualificazione e promozione. La sfida è far tornare in vita queste comunità e fermare l’em

Firenze, 12 febbraio 2026 – Non è la Toscana delle città d’arte o delle grandi destinazioni turistiche. È quella dei piccoli centri delle aree interne, delle frazioni che hanno perso abitanti e servizi, dei borghi dove le case si chiudono e le piazze si svuotano. Il raddoppio della ’Senese’. Spuntano reperti archeologici. E i lavori slittano di almeno sei mesi È qui che la Regione ha deciso di intervenire con il progetto “Toscana diffusa”, finanziando 28 interventi di rigenerazione urbana con 13,7 milioni di euro (7,9 milioni nell’ottobre 2025 e 5,8 milioni nel febbraio 2026). Ecco quali sono, provincia per provincia, i borghi che provano a rinascere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Toscana (che si svuota) prova a ripartire: 14 milioni per ridare vita a 28 borghi, ecco quali

Approfondimenti su Toscana Ripartenza

La Consulta ha esaminato la decreto legge toscano sul fine vita, riconoscendone in parte la legittimità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Toscana Ripartenza

Argomenti discussi: Le Terme De Montel si trasformano in un angolo di Toscana; T24, una voce per la Toscana che produce; Turismo in Toscana: prospettive e sfide nel convegno Regione e Comuni all’opera; In Toscana si vive più a lungo (e in salute): l'aspettativa alla nascita arriva ad 84 anni.

La Toscana è la vera regina della reputazione turistica: la nuova classifica svela perchéLa Toscana ha la migliore reputazione turistica secondo il Regional Tourism Reputation Index di Demoskopika, ed è seguita da altre due perle italiane. siviaggia.it

Reputazione turistica, Toscana meta sempre più amata: ancora una volta prima nella classifica nazionaleAnche per il 2025 la regione di conferma al vertice nell'indice di Demoskopika. Gradino più alto del podio per la popolarità online, bene anche la valutazione dell'offerta ricettiva, ristorativa e cul ... intoscana.it

Accesso agli atti La PA non può “scaricare” montagne di documenti e lasciare al cittadino il lavoro sporco. Il TAR Toscana (ord. n. 291/2026) chiarisce: l’ostensione deve essere chiara e pertinente, altrimenti svuota il diritto di accesso. Leggi la nota di Ricc - facebook.com facebook