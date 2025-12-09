Fratelli d' Italia presenta in Regione il nuovo progetto di legge per ridare vita ai borghi dell' Emilia Romagna

Fratelli d’Italia ha presentato martedì (9 dicembre) in Assemblea legislativa un progetto di legge che nasce da un’esigenza sempre più evidente: ridare vita e futuro ai borghi e ai centri storici dell’Emilia-Romagna, luoghi che rappresentano un patrimonio inestimabile di storia, tradizioni e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it