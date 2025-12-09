Fratelli d' Italia presenta in Regione il nuovo progetto di legge per ridare vita ai borghi dell' Emilia Romagna

Riminitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d’Italia ha presentato martedì (9 dicembre) in Assemblea legislativa un progetto di legge che nasce da un’esigenza sempre più evidente: ridare vita e futuro ai borghi e ai centri storici dell’Emilia-Romagna, luoghi che rappresentano un patrimonio inestimabile di storia, tradizioni e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

