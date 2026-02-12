La Top Spin Messina si arrende alla Marcozzi prima delusione del 2026

La Top Spin Messina subisce la prima sconfitta del 2026. La squadra siciliana perde 3-0 in casa della Marcozzi Cagliari nella terza giornata di ritorno di serie A1 maschile. Una sconfitta che fa saltare il record positivo della formazione messinese, ora chiamata a reagire.

Al "PalaTennistavolo" di via Crespellani, nella gara valida per la 3^ giornata di ritorno di Serie A1, è maturato il successo per 3-0 della formazione sarda Primo stop del 2026 incassato dalla Top Spin Messina WatchesTogether. E' finita 3-0 per la Marcozzi Cagliari la gara valevole per la terza giornata di ritorno di serie A1 maschile. Al PalaTennistavolo di via Crespellani, nel match diretto dall'arbitro Nicola Mazzuzzi, la squadra guidata in panchina dal tecnico Marco Faso, priva degli stranieri Vladislav Ursu e Frane Tomislav Kojic, cede con un risultato rotondo, tornando senza punti dalla trasferta in terra sarda.

La Top Spin Messina perde 3-0 contro la Marcozzi Cagliari e subisce la sua prima sconfitta del 2026.

