La Top Spin Messina perde contro Sassari e si piazza quarta nel girone d' andata
Nell’ultimo appuntamento del girone d'andata di Serie A1 la Top Spin Messina WatchesTogether si è arresa per 1-3, a Villa Dante, al Tennistavolo Sassari, detentore dello scudetto. Non è bastato il sigillo di Antonino Amato alla formazione del presidente Giorgio Quartuccio, con Marco Faso in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Niagol Stoyanov presenta la sfida fra la Top Spin Messina e Sassari campione d'Italia, che vinse lo scudetto proprio contro i peloritani: "Hanno perso soltanto una gara e ci precedono in classifica. Proveremo a confermarci, Faso sta facendo ottime cose. A inizi - facebook.com facebook
