La Top Spin Messina perde contro Sassari e si piazza quarta nel girone d' andata

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultimo appuntamento del girone d'andata di Serie A1 la Top Spin Messina WatchesTogether si è arresa per 1-3, a Villa Dante, al Tennistavolo Sassari, detentore dello scudetto. Non è bastato il sigillo di Antonino Amato alla formazione del presidente Giorgio Quartuccio, con Marco Faso in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Messina inaugura la rotatoria dedicata al Maestro Franco Laimo, simbolo della memoria musicale cittadina.

