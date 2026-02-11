Federica Brignone ha ufficialmente confermato la sua presenza nel superG olimpico. La sciatrice azzurra si prepara a scendere in pista insieme ad altre tre atlete italiane, pronte a sfidarsi sul percorso di Milano-Cortina 2026. La prova femminile promette spettacolo, con le donne della nazionale intenzionate a dar battaglia per un risultato importante.

Il supergigante femminile in programma alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 mette al centro della scena quattro atlete azzurre pronte a confrontarsi su una delle piste più iconiche d’Italia. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 febbraio, con le atlete pronte a misurarsi su una tracciatura impegnativa che richiede precisione, velocità e gestione delle spalle. L’attenzione della vigilia è rivolta alla preparazione e alla forma delle protagoniste in vista di una delle prove olimpiche più attese della stagione. La gara si svolge sull’olympia delle tofane a Cortina d’Ampezzo, contesto che aggiunge fascino e sfida al dinamismo della competizione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Federica Brignone conferma la sua presenza nel superG olimpico, completando il quartetto azzurro

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Sofia Goggia si piazza seconda nel superG di Crans Montana, lasciando il primo posto a Brignone.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Brignone è tornata: Fatica, fiducia e ipnosi, ho sacrificato tutto. Sarò veloce, per me e per l'Italia; Effetto Milano-Cortina: lo Snowboard conquista il web, Federica Brignone è la regina degli italiani; Ninna Quario, mamma di Federica Brignone: Convocare alle Olimpiadi Giada D'Antonio è un errore. Lo sport è meritocrazia; Federica Brignone: Un abbraccio alla Vonn e alla Moreno, so cosa si prova.

Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: la conferma di Buonfiglio (Coni)Il presidente del Coni Buonfiglio, a margine dell'annuncio dei quattro portabandiera azzurri a Milano-Cortina: Federica Brignone gareggerà, me l'ha confermato ieri sera. Quando mi ha detto 'penso di ... sport.sky.it

Federica Brignone non farà la combinata. Subentra come previsto la riserva azzurraBilancio positivo per Federica Brignone al termine della discesa libera femminile disputata stamattina sull'Olympia delle Tofane e valevole per i Giochi ... oasport.it

La Gazzetta dello Sport. . È una scelta difficile, lo sappiamo, ma voi chi preferite tra Sofia Goggia e Federica Brignone @clairemoney - facebook.com facebook

Anche Federica Brignone sugli spalti per seguire Constantini-Mosaner #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com