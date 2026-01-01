All'inizio del 2026, la socialite Kourtney Kardashian presenta un nuovo taglio di capelli anni '70, caratterizzato da volumi importanti e una maxi frangia a tendina aperta sulla fronte. Il cambio di look, puntuale con l'inizio dell'anno, riflette il ritorno delle tendenze vintage, offrendo un'ispirazione sobria e raffinata per chi desidera rinnovare il proprio stile con eleganza.

K ourtney Kardashian ha cambiato taglio di capelli giusto in tempo per lo scattare del nuovo anno, ed è subito nuova ispirazione (poteva essere altrimenti?). A firmare il nuovo taglio capelli dell’influencer e imprenditrice è Dimitris Giannetos, hairstylist di fiducia delle star, che lo ha ribattezzato YSL haircut. Un omaggio dichiarato all’ estetica anni ’70 e, in particolare, all’ iconica chioma dell’attrice americana Farrah Fawcett, tra volumi soffici e vaporosi, frangia a tendina aperta sulla fronte, oltre a onde bouncy e movimento couture. Un taglio, quello di Kourtney Kardashian, che unisce nostalgia e femminilità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Inizio 2026 con un revival anni '70: la socialite sfoggia un nuovo taglio capelli vaporoso, con volumi importanti e maxi frangia a tendina aperta sulla fronte

Leggi anche: Aurora Ramazzotti ci dà un taglio: per l’autunno sceglie la frangia a tendina

Leggi anche: Capelli corti: esiste un taglio per ogni età, dai 20 ai 70 anni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Buon anno, buon 2026. Tutte le frasi più belle per fare gli auguri a Capodanno 2026; Bolsena, Capodanno in piazza tra dj set e revival anni '80-'90; Max Pezzali pubblica la versione 2026 della canzone Gli anni; I 10 dischi più attesi del 2026: ritorni, conferme e metamorfosi da Charli XCX a Pausini e Geolier.

Libia: annuncera' ad inizio 2026 le prime concessioni petrolifere da 18 anni - La Libia annuncera' all'inizio del 2026 i nomi delle societa' che si sono aggiudicate una gara d'appalto per le licenze di esplorazione di petrolio e gas, la ... ilsole24ore.com

Vespa celebra 80esimo anniversario al Goodwood Revival e a Roma - Nel 2026 la Vespa festeggia l'80esimo anniversario con oltre 300 scooter al Goodwood Revival e una grande celebrazione a Roma. msn.com