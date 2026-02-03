Juan Carlos accoltellato e gettato nel vuoto L’ultimo sfregio | un pugno al cadavere dopo il volo di 25 metri

Un uomo è stato trovato morto dopo essere stato gettato dal 8° piano di un palazzo a Pioltello, nel milanese. Secondo le prime ricostruzioni, qualcuno l’ha colpito con un coltello e poi lo ha lanciato nel vuoto. La scena più inquietante: poco dopo il decesso, qualcuno si sarebbe avvicinato al cadavere e avrebbe sferrato un pugno in faccia, come se volesse umiliare ulteriormente la vittima. La polizia sta indagando per capire cosa abbia spinto una persona a compiere un gesto così violento

Pioltello (Milano), 2 ottobre 2026 – Un pugno sferrato in faccia al morto, nel cortile del palazzo di via Cimarosa 1, a Pioltello, dopo un volo di 25 metri dall'ottavo piano. L' omicidio del 31enne Juan Carlos Ortiz Duarte, "Giancarlo" per i conviventi che domenica sera l'avrebbero spinto di sotto, sentito dalla moglie in diretta telefonica. I due sospettati dell'omicidio. E ora due fermati, presunti autori, entrambi colombiani, come la vittima, di 32 e 45 anni, anche loro irregolari nel Paese. Sullo sfondo del delitto, la trama dei subaffitti e dei rapporti difficili in casa fra alcol e droga, al Satellite, il quartiere multietnico alle porte di Milano.

