La Sparanoia | Fettarappa e Guerrieri portano in scena la generazione addomesticata

Questa sera e domani sera, al Teatro dei Fabbri, va in scena

"La Sparanoia", il dissacrante spettacolo di Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, va in scena al Teatro dei Fabbri il 19 e 20 febbraio 2026 alle 20:30 nell'ambito della rassegna di teatro contemporaneo "AiFabbri2" della Contrada. Tra le voci più taglienti e feroci del panorama teatrale contemporaneo, Fettarappa e Guerrieri portano in scena questo progetto che esplora con cinismo e graffiante ironia il naufragio delle ambizioni rivoluzionarie di una generazione ormai addomesticata e che ha scosso la scena nazionale diventando un piccolo manifesto generazionale. “Non ci sono buone notizie.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su La Sparanoia

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su La Sparanoia

Argomenti discussi: ‘La Sparanoia’, un dissacrante atto unico travolge il Teatro dei Fabbri; Una legge sulla fine del sesso.

La Sparanoia Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri mercoledì Teatro Sant’AfraBrescia. Mercoledì 12 novembre, alle ore 20.30, al Teatro Sant’Afra, in vicolo dell’Ortaglia 6 a Brescia, verrà rappresentato La Sparanoia. ‘Atto unico senza feriti gravi, purtroppo’. Compagnia ... quibrescia.it

La Sparanoia, alias della partecipazione giovanile stretta fra tisane e manganelliNiccolò Fettarappa, 27 anni, porta in scena il ruggito addomesticato di una generazione che ha scolarizzato la rabbia. Vittime e complici di una repressione del desiderio di cambiare le cose che fa ... vita.it

La Sparanoia Teatro dei Fabbri 19-20 febbraio, ore 20.30 Un teatro che non consola e non propone vie d’uscita, ma espone il disagio, lo esaspera e lo rende finalmente visibile. vivaticket.com/it/ticket/la-s… x.com

' ! Non ci sono buone notizie, la Sinistra è defunta e i giovani sono addomesticati. E ora che si fa Impegno, risate e provocazione, Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri arrivano al Bo - facebook.com facebook