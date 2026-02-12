La seconda medaglia d’oro in pochi giorni di Francesca Lollobrigida

Francesca Lollobrigida conquista la seconda medaglia d’oro in pochi giorni alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo aver vinto la gara dei 3.000 metri, la pattinatrice italiana si aggiudica anche il prova dei 5.000, dimostrando di essere in forma e molto determinata. La sua vittoria sorprende un po’, visto che non era partita tra le favorite, ma ha saputo dare il massimo e portare a casa il risultato. I tifosi sono in festa, e ora l’Italia sogna altre medaglie.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina ha vinto anche la gara dei 5.000 metri, dopo quella dei 3.000: e dire che non ci era arrivata bene La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 5.000 metri di pattinaggio di velocità: per lei è la seconda medaglia d'oro in queste Olimpiadi, dato che sabato aveva vinto l'oro anche nella gara dei 3.000 metri. La prestazione di Lollobrigida è particolarmente notevole perché fino all'inizio delle Olimpiadi aveva avuto una stagione un po' negativa a causa di una lunga infezione virale, e non sembrava in grado di competere tra le migliori in questi Giochi.

