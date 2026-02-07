Francesca Lollobrigida vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi nei 3000 metri del pattinaggio di velo

Francesca Lollobrigida ha scritto una pagina importante per lo sport italiano. La pattinatrice di Milano ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi di Milano Cortina nei 3000 metri di pattinaggio di velocità. La gara si è svolta sotto una pioggia battente, con il cielo grigio e venti forti da sud-sudest. Nonostante le condizioni difficili, Francesca ha tenuto il ritmo e si è presa il primo posto, regalando all’Italia una vittoria storica.

Francesca Lollobrigida ha regalato all'Italia un'emozione intensa, conquistando la medaglia d'oro olimpica nei 3000 metri di pattinaggio di velocità questo sabato 7 febbraio 2026, in una giornata in cui le possibilità di pioggia a Milano Cortina erano elevate, con una probabilità dell'80% e venti da sud-sudest a 4.8 nodi. La vittoria, arrivata nel giorno del suo 35° compleanno, non è solo un trionfo personale per l'atleta di Frascati, ma un momento storico per lo sport italiano, inaugurando la rassegna olimpica invernale con un successo che risuona come un inno alla determinazione e alla resilienza.

