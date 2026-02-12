La Seconda guerra mondiale Quei ricordi di nonna Stella

La nonna Stella Venturini ha scelto di condividere la sua esperienza con noi. Il 2 febbraio 2026 è entrata nella nostra biblioteca insieme al nipote, pronta a raccontare cosa ha vissuto durante la Seconda guerra mondiale e il giorno della svolta, il 2 giugno 1946. Le sue parole ci hanno portato indietro nel tempo, tra ricordi di guerra e speranze di pace.

Il 2 febbraio 2026 abbiamo incontrato nella nostra biblioteca Stella Venturini, è venuta con suo nipote per raccontarci la sua storia, la sua esperienza durante la Seconda Guerra Mondiale e i suoi ricordi del 2 giugno 1946. Come si è sentita quando le hanno dato la notizia che il suo paese era entrato in guerra? "Rimasi senza parole, non sapevo cosa aspettarmi, avevo 10 anni, ero una bambina. Poi il mio babbo non ci mandò più a scuola per paura dei bombardamenti". Durante la guerra come vi procuravate da mangiare e bere? "Si andava al mare si prendeva l'acqua e si faceva il sale facendola bollire, poi le donne andavano al di là dei monti a scambiare il sale con la farina di castagnaccio.

