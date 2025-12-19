Morirono durante la seconda guerra mondiale | le salme di due soldati tornano a Serre
Due giorni fa, la comunità di Serre ha accolto con commozione il ritorno delle salme di Nunziante Di Rosario e Fortunato Zito, soldati caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Alla presenza di autorità civili, militari e religiose, si è svolta una cerimonia intensa per ricordare il loro sacrificio e onorare la memoria di chi ha dato tutto per la patria. Un momento di riflessione e gratitudine per una storia che non si dimentica.
Due giorni fa, alla presenza di tante autorità civili, militari e religiose, la comunità di Serre si è unita per pregare e commemorare due soldati caduti durante la Seconda Guerra Mondiale, Nunziante Di Rosario e Fortunato Zito, le cui spoglie mortali sono ritornate a Serre, la loro casa, solo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
