Nel 1941, durante la seconda guerra mondiale, Cortina d'Ampezzo ospitò i Mondiali di sci, evento poco conosciuto che si svolse in un contesto storico complesso. Questa pagina della sua storia si inserisce nell’elenco delle occasioni in cui la località ha rappresentato un punto di riferimento per lo sport in condizioni particolari. Oggi, Cortina si prepara ad accogliere le prossime Olimpiadi, continuando a scrivere il suo importante ruolo nel panorama sportivo internazionale.

Cortina, insieme a Milano, si appresta a ospitare le sue seconde Olimpiadi dopo quelle del 1956. Pochi sanno però che proprio nella località delle Dolimiti ospitò dei Mondiali di sci anche durante la seconda guerra Mondiale, nel 1941. Le immagini d’epoca raccontano di un dominio degli atleti di Italia e Germania anche perché le competizioni non erano aperte a tutti: le nazioni alleate come Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti furono escluse, la Norvegia occupata fu rappresentata da una squadra indebolita e nemmeno la Svizzera neutrale era al completo. I vecchi cinegiornali dei campionati del 1941 e un filmato amatoriale mostrano gli atleti che salutano con il saluto fascista sul podio, le bandiere naziste esposte in tutta Cortina e una forte presenza militare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cortina, gli sconosciuti Mondiali di sci del 1941: le gare durante la seconda guerra mondiale

Approfondimenti su Cortina D Ampezzo

Due giorni fa, la comunità di Serre ha accolto con commozione il ritorno delle salme di Nunziante Di Rosario e Fortunato Zito, soldati caduti durante la Seconda Guerra Mondiale.

La cerimonia presso la Prefettura di Avellino ha visto la consegna delle Medaglie d’Onore ai familiari dei cittadini irpini deportati durante la Seconda guerra mondiale, un momento di riconoscimento e memoria, svolto in un’atmosfera di rispetto e partecipazione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cortina D Ampezzo

Cortina, gli sconosciuti Mondiali di sci del 1941: le gare durante la seconda guerra mondiale(LaPresse) Cortina, insieme a Milano, si appresta a ospitare le sue seconde Olimpiadi dopo quelle del 1956. Pochi sanno però che proprio ... stream24.ilsole24ore.com

Gli eventi mondiali più attesi del 2026, dalle Olimpiadi al G7 in FranciaMilano-Cortina e il vertice di Evian sono solo alcuni degli appuntamenti chiave del nuovo anno. Spazio anche per la fine del Giubileo, i campionati del mondo di calcio e un’eclissi solare totale. Il ... lettera43.it

Sedersi a tavola vicino a sconosciuti per combattere la solitudine. Si moltiplicano, soprattutto nelle grandi città, gli eventi-incontro pensati per esorcizzare una condizione che, sembra, riguardi il 50% degli italiani Mauro Zanda #GR1 - facebook.com facebook