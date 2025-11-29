napoli dacia maraini parla della vita di elsa morante

Tempo di lettura: 2 minuti Il primo dicembre il Premio Elsa Morante organizza un evento speciale insieme al Teatro Diana e alla Commissione Scuola della V Municipalità di Napoli. Alle 10,30, infatti, Dacia Maraini parlerà della vita e dell’opera di Elsa Morante, la grande scrittrice scomparsa quarant’anni fa. Ad intervistare la Maraini (Presidente del Premio Elsa Morante) ci sarà Tiuna Notarbartolo (Direttore del Premio) e vari ospiti speciali, tra i giurati del Premio ed alcuni personaggi che lo hanno vinto negli anni. Sarà anche una anteprima della quarantesima edizione del Premio, che terrà eventi lungo tutto l’anno e in vari luoghi, fino all’Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Claudio Pagliara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

