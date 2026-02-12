La Russia ha bloccato WhatsApp
La Russia ha deciso di bloccare WhatsApp, la piattaforma di messaggistica più usata al mondo. Da oggi, gli utenti russi non possono più usare l’app per inviare messaggi o chiamate. È l’ultimo passo del governo per controllare le comunicazioni online. Molti cittadini si trovano a dover cercare alternative per restare in contatto con amici e famiglia. La decisione ha già suscitato reazioni e proteste tra chi teme un’ulteriore limitazione delle libertà.
La più popolare app di messaggistica al mondo non è più accessibile: è l'ennesimo tentativo del governo russo di limitare le comunicazioni nel paese Da mercoledì in Russia non è più possibile accedere a WhatsApp, la più popolare app di messaggistica al mondo. Più volte in passato il governo russo aveva cercato di limitare la diffusione di WhatsApp nel paese, bloccandone l’accesso temporaneamente o rallentandone il funzionamento: in quei casi l’accusa nei confronti dell’azienda statunitense che possiede l’app, Meta, era sempre di violare le leggi locali sulla comunicazione su Internet. Ora invece WhatsApp è stato proprio tolto dalla lista dei siti accessibili. 🔗 Leggi su Ilpost.it
