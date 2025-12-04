La Russia ha bloccato Face Time e Snapchat

La decisione è frutto di un'accelerazione della stretta sulle piattaforme tecnologiche straniere da parte di Mosca. L’accusa è di essere usate da organizzazioni terroristiche. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La Russia ha bloccato Face Time e Snapchat

Contenuti che potrebbero interessarti

Roblox bloccato in Russia: la piattaforma è accusata di diffondere propaganda LGBT dlvr.it/TPd3YD #Roblox #Russia #PropagandaLGBT #Videogiochi #BloccoRoblox Vai su X

Extintion Rebellion ha bloccato gli accessi dell’Aerospace and Defence Meeting ain corso presso l’Oval Lingotto di Torino. Il movimento ha denunciato il coinvolgimento di Leonardo, Thales e Avio nei conflitti globali, criticando anche il sostegno istituzionale al - facebook.com Vai su Facebook

La Russia ha bloccato Face Time e Snapchat - La decisione è frutto di un'accelerazione della stretta sulle piattaforme tecnologiche straniere da parte di Mosca. Come scrive repubblica.it

La Russia avrebbe bloccato FaceTime di Apple: cosa sappiamo - La decisione arriva mentre Mosca, in stallo con l’Occidente sull’Ucraina, punta a rafforzare il controllo su internet. Da msn.com

La Russia impone restrizioni contro l’app FaceTime di Apple - La Russia impone restrizioni contro l'app FaceTime di Apple. Secondo msn.com