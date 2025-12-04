La Russia ha bloccato Face Time e Snapchat

Repubblica.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione è frutto di un'accelerazione della stretta sulle piattaforme tecnologiche straniere da parte di Mosca. L’accusa è di essere usate da organizzazioni terroristiche. 🔗 Leggi su Repubblica.it

